انفجار مستودع ذخيرة للجيش السوري

المصدر: دمشق-وكالات

تردد دوي انفجار الليلة الماضية في أنحاء عدة من دمشق، ناجم وفق ما أعلن مصدر عسكري سوري عن انفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش، بعدما امتدت إليه نيران حرائق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن المصدر العسكري «انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه»، دون ذكر تفاصيل أخرى.

من جهة أخرى، قُتل 45 مقاتلاً، بينهم 26 من قوات الجيش السوري أو موالين له، في قصف جوي نفذته دمشق وموسكو، وأيضا من جراء اشتباكات تدور منذ فجر أمس مع فصائل معارضة بريف حماة الشمالي في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن القصف الجوي السوري والروسي والاشتباكات العنيفة مستمرة في ريف حماة الشمالي وأوقعت حتى الآن 26 عنصراً من قوات الجيش السوري والموالين له، و9 مقاتلين من الفصائل المعارضة.

وفي تطور سابق،أول من أمس، قضى 28 شخصاً بينهم 7 مدنيين على الأقل جراء قصف من قوات الجيش السوري وروسيا، استهدف مناطق عدة في شمال غربي سوريا وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.