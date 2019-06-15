مصادر لـ«البيان»: الميليشيات تستعد للإطاحة بالسراج

المصدر: طرابلس ـ البيان

تتجه ميليشيات طرابلس للانقلاب على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لفرض وجودها كقوة أمر واقع في أية مفاوضات مستقبلية مع قيادة الجيش.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«البيان» إن اجتماعات عُقدت أخيراً تم فيها الاتفاق على الانقلاب على حكومة السراج، وتشكيل حكومة جديدة بدعوى الدفاع عن «ثوابت ثورة 17 فبراير».

في الأثناء، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات الإرهابية أمس الجمعة، وشهد مطار طرابلس الدولي المحاولة رقم 27 الفاشلة لاستعادة السيطرة عليه من قبل مسلحين منضوين تحت لواء حكومة الوفاق.

مصادر لـ«البيان»: الميليشيات تستعد للانقلاب على السراج