إيران تحتجز طاقم السفينة النرويجية

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت قناة فوكس نيوز نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية، إن السلطات الإيرانية تحتجز طاقم السفينة النرويجية التي تعرضت لاعتداء في خليج عمان.

والخميس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تهدد الملاحة البحرية منذ 40 عاماً، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان تهدد السلام والأمن العالميين.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على الهجوم، أن واشنطن خلصت إلى تقييم مفاده بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين النفط في خليج عمان. وأكد أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات، بخلاف نوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات، مشيراً إلى أن إيران هددت بتنفيذ هجمات في مضيق هرمز إن لم يُسمح لها بتصدير النفط.

وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عُمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها «فرنت ألتير»، والأخرى اسمها «كوكوكا كاريدجس» وترفع علم بنما. وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.