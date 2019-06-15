فيديو يثبت اتهام طهران بالضلوع في «الهجوم»

المصدر: واشنطن - وكالات

حاصرت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأدلة قاطعة تؤكد ضلوعها في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان أول من أمس الخميس، وكشف الجيش الأمريكي عن تسجيل مصور يثبت ما ذهبت إليه واشنطن من أن طهران خلف الهجوم، ونشر الجيش الأمريكي تسجيلاً مصوراً يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرّضتا لهجمات، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان، في بيان: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس».

وفي وقت سابق كان مسؤول أمريكي أكد أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان. وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث مع وكالة «رويترز»، إنه راجع التسجيل بنفسه وإنه يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.

مساعدة الناقلة

إلى ذلك قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إن 21 من أفراد طاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس عادوا إليها للمساعدة في عملية قطرها إلى أحد الموانئ. وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس لرويترز إن المدمرة الأمريكية بينبريدغ لا تزال على اتصال بالناقلة.

لا تأثير

من جانبه، أكد وزير الصناعة الياباني أن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عُمان لن تؤثر على إمدادات الطاقة لليابان. ورفض الوزير التعليق على اتهام أمريكا لإيران بالوقوف وراء الهجمات، مؤكداً أن اليابان ما زالت تتحرى الأمر. كما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن طوكيو تعمل مع واشنطن على جمع المعلومات بشأن الهجمات على الناقلة.