«سي.بي.سي» التايوانية تتوقع تأثيراً محدوداً على الإمدادات

المصدر: تايبه - رويترز

قالت شركة «سي.بي.سي» التايوانية لتكرير النفط، إنها ما زالت تُجري تقييماً للضرر الذي لحق بناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم أول أمس، بينما تتوقع الشركة تأثر إمداداتها على نحو محدود.

والناقلة «فرنت ألتير» إحدى سفينتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وتُلقي الولايات المتحدة بالمسؤولية على إيران في الهجوم الذي دفع أسعار النفط للارتفاع وأثار مخاوف بشأن وقوع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت «سي.بي.سي» إن «فرنت ألتير» كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا، اللقيم لصناعة البتروكيماويات، حين تعرضت للإصابة بما يُشتبه في أنه طوربيد.

وقال تشيو تشيا شو نائب رئيس «سي.بي.سي» للصحافيين في تايبه، إن الشركة ما زالت تقيم الأضرار التي لحقت بالناقلة.

وقال تشيو إن الحادث سيكون له تأثير ضئيل على إمدادات المنتجات النفطية والبتروكيماويات، سواء لتايوان أو «سي.بي.سي» بفضل وفرة المخزونات. وقالت «سي.بي.سي» إن شركة الشحن «أوشن إنرجي» استأجرت السفينة نيابة عن «سي.بي.سي».

وأضاف تشيو أن الشحنة قيمتها نحو 34 مليون دولار، مضيفا أن الشحنة مُؤمن عليها بالكامل، وأن الشركة تتوقع خسارة قرابة ثمانية ملايين دولار تايواني (250 ألف دولار). وكان من المقرر وصول السفينة إلى تايوان في الشهر المقبل.