قوات الشرعية تتقدم في عمق صعدة

المصدر: عدن - البيان

توغلت القوات المشتركة في عمق محافظة تعز من اتجاه محافظة الضالع بعد تحرير عدد من قرى مديرية ماوية كما سيطرت ناريا على الخط الرابط بين محافظتي الضالع وإب واستعادت جبل المشمر، كما تقدم الجيش الوطني في قلب صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المشتركة في جبهة مديرية الازارق تقدمت في عمق محافظ تعز بعد تحرير عدد من قرى مديرية ماوية التابعة إدارياً لمحافظة تعز.

مواجهات

ووفقاً لهذه المصادر دارت مواجهات عنيفة بين قوة من اللواء الأول صاعقة مسنودة بالقوات المشتركة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى واستمرت المواجهات لعدة ساعات انتهت بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي والسيطرة على جبل المشمر الذي تسللت إليه الميليشيات في وقت سابق.

تمكنت قوات اللواء الأول صاعقة من استعادة جبل المشمر في حلحال غرب مديرية الأزارق التابعة لمحافظة الضالع، ووصف ركن عمليات اللواء الأول صاعقة العقيد ركن عبدالفتاح عويجا ما حدث بأنه انتصارعظيم مؤكداً أن القوات مستمرة في التقدم وسط تقهقرالميليشيات الحوثية وانسحابهاغرباً باتجاه مناطق محافظة تعز.

وفِي جبهة شمال غرب الضالع على حدود محافظة إب، سيطرت القوات المشتركة على الطريق الرئيسي الذي يربط الضالع بمدينة إب وهو اهم طريق لإمدادات الميليشيات، فيما تستمر المعارك في منطقة الفاخر مع الميليشيات التي تتمترس وسط التجمعات السكانية .

هجوم

وفي صعدة، شنت قوات اللواء الثالث حرس حدود التابع للجيش الوطني اليمني، مسنوداً بقوات التحالف هجوماً مباغتاً صباح أمس على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة وقد تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح حيث تم إعطاب آليات عسكرية، فيما فرت ميليشيات الحوثي من مواقعها مخلفة وراءها 7 من القتلى

وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود من السيطرة على عدد من المواقع والجبال، التي كانت تتمركز بها الميليشيا منها التبيب السود وتبة الكوفية والتباب البيض.

خروقات

أما في الحديدة فواصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من المحافظة واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي بالمدفعية.

وذكرت مصادر عسكرية أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المدينة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وبقذائف آر بي جي دون وقوع خسائر بالأرواح في صفوف القوات.

قتل

قتل طفل وأصيب شقيقه بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية صباح أمس في منطقة الحيمة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن.وقالت مصادر محلية في الحيمة إن إحدى القذائف من مخلفات ميليشيا الحوثي انفجرت وأدت لمقتل طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

مصادر طبية في مستشفى الخوخة الميداني أفادت بمقتل الطفل نادر أحمد علي مهيم البالغ من العمر 9 سنوات وإصابة شقيقه عبدالله أحمد علي مهيم البالغ من العمر 12 عاماً بجروح خطيرة. عدن - وكالات

اعتداء

اعتدى مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي، في ذمار، على ناشط حقوقي، بعد ساعات من تلقيه تهديداً من قيادي حوثي. أوضحت مصادر محلية أن الناشط الحقوقي محمد صالح اليفاعي، تعرض لاعتداء وهو في طريقه إلى منزله، من قبل 3 ملثمين يستقلون دراجة نارية، انهالوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق والهراوات، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن اليفاعي تلقى اتصالاً من قيادي حوثي يدعى أبو علي وهدده بكسر يديه في حال واصل الكتابة عبر مواقع التواصل عن استيلاء جماعة الحوثي على موارد البلد المالية ورفضها تسليم الرواتب لموظفي القطاع العام، والاستمرار في العبث بالهوية اليمنية.