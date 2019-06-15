الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة خطاب الكراهية

المصدر: نيويورك - وام

أكد الدكتور سلطان فيصل الرميثي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، التزام دولة الإمارات بمكافحة خطاب الكراهية في جميع وسائط الإعلام وتأمين سلامة المواقع الدينية. وقال الرميثي خلال اجتماعات عقدها مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة: «نشهد جميعاً تصاعد وتيرة الإرهاب والهجمات الغادرة على دور العبادة والتي بدورنا جميعاً ننبذها»، مؤكداً على أهمية المبادرة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة عمل لحماية وتأمين الأماكن الدينية.

مشاركة

وشارك الدكتور سلطان الرميثي في الاجتماع الذي عقده تحالف الأمم المتحدة للحضارات للتشاور مع الدول الأعضاء حول إعداد خطة حماية وتأمين الأماكن الدينية، حيث أكد دعم دولة الإمارات لعملية إعداد الخطة وتنفيذها، كما سلط الضوء على مبادرات الدولة في هذا الصدد، بما فيها إصدار قانون تجريم الكراهية والتمييز، القائم على أساس اختلاف الأديان والأعراق والمذاهب، وتيسير بناء دور العبادة لمختلف الديانات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، إضافة إلى تدريب القادة الدينيين على تعزيز أسس السلام والتعايش والتسامح في مجتمعاتهم، وإعلان 2019 «عاماً للتسامح».

لقاء

والتقى الدكتور سلطان الرميثي مع كل من ميغويل موراتينوس، المُمثل السامي لِتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ورئيس مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، حيث أكد مُجدداً دعم الإمارات لعملهما البالغ الأهمية في مكافحة خطاب الكراهية وحماية المواقع الدينية.