سلسلة انفجارات تهزّ الرقة السورية

المصدر: دمشق ـ وكالات

هزّت سلسلة تفجيرات الليلة قبل الماضية مدينة الرقة السورية، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «دوي ثلاثة انفجارات سمع في مدينة الرقة». ووقع الانفجار الأول بالقرب من جامع الفردوس، والانفجار الثاني بالقرب من مستشفى المشهداني، والثالث داخل أحد المقاهي بالقرب من حديقة الرشيد. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

في سياق متصل، أكد المرصد أن قوات النخبة في «قسد»، بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، داهمت مقراً تتخذه خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارة البدو في مدينة الرقة.

وكان انفجار هزّ الرقة الأربعاء الماضي، وتبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة صوتية على مقربة من مدرسة، دون تسجيل خسائر بشرية.

من جهة أخرى، قُتل 28 شخصاً جراء قصف من الجيش السوري وروسيا، استهدف مناطق عدة في شمال غربي سوريا، أول من أمس، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.

وأحصى المرصد مقتل 7 مدنيين على الأقل، جراء غارات وقصف مدفعي حكومي طال مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات سورية وأخرى روسية بمقتل 21 من فصائل معارضة أخرى.