«العسكري السوداني» لـ« البيان »: نحمي الفترة الانتقالية ولا نتشبّث بالسلطة

المصدر: Ⅶ الخرطوم - طارق عثمان

أكد المجلس العسكري في السودان أنه لا يسعى للانفراد بالسلطة، بل لحماية المرحلة الانتقالية وصولاً إلى حكم ديمقراطي مستقر.

وقال عضو المجلس الفريق ياسر العطا، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن القوانين تنص على أن تُسلَّم السلطة إلى حكومة منتخبة، ولكن المجلس رأى أن يتم ذلك عبر حكومة مدنية انتقالية، يشكل وجود القوات المسلّحة خلالها ضامناً وحامياً لها من أي انحرافات يمكن أن تهدّد أمن البلاد واستقرارها. وأكد التزام المجلس بوعده واستعداده لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والوصول معها إلى توافقات لإدارة الفترة الانتقالية.

في غضون ذلك، وجهت النيابة العامة في السودان، أمس، إلى الرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات الفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وكثّف الدبلوماسيون الأمريكيون والأفارقة جهودهم، أمس، للتوصل إلى حل سلمي للخلاف القائم بين المحتجين والجيش.

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