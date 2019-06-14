الاحتلال يشدّد الحصار البحري على غزة

المصدر: غزة- البيان، وكالات

اندلعت عشرات الحرائق منذ ساعات الصباح في الأراضي الزراعية بمستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، وذكرت مصادر عبرية أن عشرات الدونمات الزراعية احترقت منذ الصباح، وذلك عشية انطلاق مسيرة العودة اليوم الجمعة.

وقصفت طائرات الاحتلال فجر أمس أرضاً زراعية جنوب قطاع غزة في منطقة «كرم أبو معمر» شرقي مدينة رفح دون الإبلاغ عن إصابات.يأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض «القبة الحديدية» صاروخاً أطلق الليلة قبل الماضية من غزة على التجمع الاستيطاني «اشكول».من جهته فرض جيش الاحتلال أمس حصاراً بحرياً على غزة حتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنه في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة فقد تقرر فرض حصار بحري على القطاع. وذكر جيش الاحتلال أن طائرات إسرائيلية هاجمت هدفاً لحركة حماس في غزة بعد ضربة صاروخية فلسطينية. وتأتي أحدث الأعمال القتالية تلك في أعقاب إغلاق إسرائيل سواحل غزة أمام الصيادين الفلسطينيين الأربعاء.

فيما قالت إنه رد فعل على إطلاق بالونات حارقة عبر الحدود مما أشعل النيران في حقول جنوب فلسطين المحتلة هذا الأسبوع. وقال الجيش في بيان إن مقاتلة هاجمت «بنية أساسية تحت الأرض» في مجمع تابع لحركة حماس. وقال مسؤول في حركة حماس إن إسرائيل «تختلق ذرائع واهية» للتصعيد ضد غزة، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وذكر القيادي في «حماس» باسم نعيم، في بيان صحافي، أن «الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تداعيات تملّصه والتراجع عن تنفيذ التفاهمات الأخيرة للتهدئة في غزة». وأكد الالتزام بشروط التفاهمات الأخيرة للتهدئة «طالما التزم الاحتلال، ولا نية للتصعيد».