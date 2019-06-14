السيسي يجدّد دعم الجيش الليبي بحملته ضد الإرهاب

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، ثبات الدعم المصري للجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، وبدعم الشرعية الفعلية «الممثلة في مجلس النواب المنتخب».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة. وشدد السيسي على «موقف مصر الثابت تجاه ليبيا، الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء علي العناصر والتنظيمات الإرهابية».

وأضاف: «إن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة». وأشار إلى دعم مصر «للشرعية الفعلية الليبية، المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب».