الفريق ياسر العطا لـ «البيان»: المجلس العسكري يحمي الفترة الانتقالية ويقطع الطريق على بقايا نظام البشير

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

أكد عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا، في تصريح خاص لـ «البيان»، أن القوانين تنص على أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة، ولكن المجلس رأى أن يتم ذلك عبر حكومة مدنية انتقالية، تضع الترتيبات اللازمة والأرضية المناسبة لبناء حكم ديمقراطي مستقر، كما أن وجود القوات المسلّحة في الساحة السياسية خلال الفترة الانتقالية، يمثل ضامناً وحامياً لها من أي انحرافات، كما أن ذلك سيقطع الطريق أمام أي تحركات سالبة لبقايا النظام المخلوع.

وطالب الفريق العطا، تحالف قوى الحرية والتغيير، بإزالة الشكوك، ووقف الاتهامات ضد المجلس العسكري، والتعامل معه كشريك أساسي في عملية التغيير، مؤكداً أن المجلس لا يسعى للانفراد بالسلطة، وإنما يسعى لإقامة حكم مدني ديمقراطي مستدام، ينقل البلاد إلى مربع الاستقرار.

وأكد التزام المجلس العسكري بوعده واستعداده لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، والوصول معها إلى توافقات لإدارة الفترة الانتقالية، بشكل يمهّد لعملية التحول الديمقراطي، كما أكد حرص المجلس على المضي قدماً فيما يتعلق بهيكلة القوات النظامية وإعادة بنائها.