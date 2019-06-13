الكويت : ناقلاتنا تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت شركة ناقلات النفط الكویتیة الیوم الخمیس أن "ناقلات النفط الكویتیة تسیر بشكل طبیعي ومستعدون لأي طارئ".

وقالت الشركة في بیان نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنھا اتخذت كل الإجراءات والتدابیر الاحترازیة الأمنیة اللازمة لضمان التشغیل الآمن لأسطولھا البحري.

وأضافت أن أسطول الشركة البحري لم یتأثر بالحوادث الأخیرة المؤسفة التي وقعت في خلیج عمان والمنطقة ولاسیما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثین منفصلین الیوم الخمیس لافتة إلى أنھا تتابع تلك الحوادث مع الجھات العالمیة البحریة المعنیة بھذا الشأن.

وأوضحت أنھا تقوم بدورھا على أكمل وجه ولدیھا أسطول ناقلات نفط وغاز حدیث على أعلى مستوى ویتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمیة.

وكانت البحریة الأمریكیة أعلنت الیوم الخمیس أن ناقلتي نفط اصیبتا بأضرار في حادث وقع بخلیج عمان وأنھا تقدم المساعدة لھما.

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