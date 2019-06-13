ترامب للكونغرس: مستمرون في دعم التحالف العربي

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، الذي يحارب ميليشيا الحوثي في اليمن.وأشار ترامب، في رسالة إلى الكونغرس، إلى أن القوات المسلحة الأميركية واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن.

وشددت الرسالة على أن «هذا الدعم لا يُقحم القوات الأميركية في القتال»، وفقاً لقانون صلاحيات الحرب العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس.

وفي تصريح آخر، أكد الرئيس الأميركي، أن إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات الأميركية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم، مشيراً إلى أنه يتمني أن تنسجم بلاده مع إيران في إيجاد حلول للأزمة.

وكان ترامب قد استخدم في أبريل الماضي حق النقض الـ«فيتو» لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأميركي للتحالف العربي.