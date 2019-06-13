اليابان تدعو إيران إلى القيام بدور بنّاء في المنطقة

المصدر: طوكيو - وكالات

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إيران للعب دور بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وقال إن اليابان عازمة على بذل أقصى ما في وسعها للمساعدة. وقال آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران:

«في ظل التوترات المتفاقمة، لا بد أن تلعب إيران دوراً بناء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط حتى لا تزيد الاضطرابات أو تقع اشتباكات عارضة». ووصل آبي إلى طهران في مستهل زيارة تستغرق يومين. وقال للصحافيين لدى مغادرته مطار هانيدا في طوكيو:

«استناداً إلى العلاقات الودية على نحو تقليدي بين اليابان وإيران، أود أن أتبادل آراء صريحة من أجل نزع فتيل التوترات». وأضاف: «مع الاهتمام الدولي الذي تحظى به هذه الزيارة، تود اليابان أن تضطلع بأكبر دور نستطيع القيام به من أجل استقرار المنطقة وسلامها». وكان آبي قد تحدث إلى ترامب عبر الهاتف أول أمس لمناقشة مسائل خاصة بإيران، وفقا لما قاله الناطق باسم الحكومة اليابانية.