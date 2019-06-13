مسؤول أمريكي يزور شرق الفرات ومعارك في ريف اللاذقية

المصدر: الحسكة - عبد الله رجا

أجرى المستشار الأمريكي ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، ويليام روباك، زيارة مفاجئة إلى مناطق شرقي الفرات، اعتبرها مراقبون تأكيداً للدعم المستمر لقوات سوريا الديمقراطية، في ظل المحاولات الإقليمية لإنشاء المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية.

وقال روباك، إنه ناقش مع قوات سوريا الديمقراطية مسألة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي داعش، حيث اقترحت في وقت سابق إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر التنظيم غير السوريين، مشيراً إلى أن واشنطن ستحافظ على المعتقلين من الناحية الأمنية مع مراعاتهم بشكل إنساني. وأكد روباك تعزيز العلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية.

وتتزامن زيارة روباك مع زيارة وفد بلجيكي إلى الإدارة الذاتية شرق الفرات، إذ انضمت بلجيكا إلى بعض الدول الأوروبية لاستعادة أطفال مقاتلي مواطنيها المنضمين إلى داعش.

إلى ذلك، يحاول الجيش السوري انتزاع مناطق ريف اللاذقية من الفصائل المسلحة وبعض فصائل جبهة النصرة، إذ شنّ هجوماً على مواقع المسلحين أمس، فيما هدأ نسبياً القتال على جبهتي ريف حماة وإدلب، وسط توقعات باستئناف تحرير تلك المناطق. وتتكرر محاولات الجيش السوري للسيطرة على قرية الكبينة، إلا أن فصائل المعارضة استهدفت بعمليات انتحارية مواقع تابعة للجيش السوري في ريف اللاذقية. وقالت وكالة سانا الحكومية إن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة محملة بالقنابل في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي.