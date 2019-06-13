الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب البلاد

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

أعلنت السلطات السورية فجر أمس، أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي وأسقطت عدداً من الصواريخ في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

وقالت الوكالة: «تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً منها»، مضيفة أن الهجوم وقع على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان. وأشارت الوكالة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية، لافتة إلى أن إسرائيل بعد عدوانها بعدد من الصواريخ، بدأت بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش».

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الصواريخ استهدفت موقعين تابعين لحزب الله اللبناني، دون أن توقع ضحايا. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن المواقع التي قصفت كان يتواجد فيها حزب الله، مبيناً أنّ الصواريخ أصابت تل الحارة الاستراتيجي الواقع في محافظة درعا الجنوبية.

حيث نصب حزب الله رادارات ولديه نظام بطاريات دفاع جوي، وفق المرصد. كما استهدف القصف ثكنات للمقاتلين اللبنانيين في بلدة القنيطرة المهجورة على الجانب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين في الجولان.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية حيث تطل على هضبة الجولان المحتلة. وتصدت وسائط الدفاع السورية في الأول من الشهر الجاري لأهداف جوية معادية، كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غربي دمشق وتعاملت معها وأسقطتها.