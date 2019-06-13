24 قتيلاً وجريحاً في اصطدام سيارتين بمصر

أدى حادث اصطدام مروع، أمس، إلى سقوط 24 قتيلاً وجريحاً في مصر. وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس الأربعاء، مصرع 14 شخصاً وإصابة 10 آخرين، في حادث اصطدام سيارتين على إحدى الطرق السريعة بمنطقة حلوان جنوبي القاهرة.

وقال البيان الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته الرسمية على فيسبوك «أعلنت وزارة الصحة والسكان (الأربعاء) عن وفاة 14 مواطناً وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الأوتوستراد، حلوان».

وأشار البيان إلى أن الإصابات راوحت «بين اشتباه نزف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد». القاهرة - أ.ف.ب