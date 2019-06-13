وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي في بيان أمس الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيانه:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.