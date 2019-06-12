محكمة مصرية تعاقب 8 متهمين في قضية محاولة "اغتيال السيسي"

المصدر: د ب ا

قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم الاربعاء بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال السيسي".

وجاء قرار المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم بعد إحالة أوراقهم الجلسة السابقة إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

ويحاكم في القضية 292 متهماً بعد أن أحالهم النائب العام المستشار نبيل صادق إلى القضاء العسكري لـ "تكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء"، بينهم 158 متهما (محبوسون) وسبعة آخرون مخلى سبيلهم، والباقون هاربون.

ونسبت النيابة للمتهمين "اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، ورصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق".

كما نسبت النيابة للمتهمين "الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، أما المحاولة الثانية لاغتيال السيسي كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين (من بين الضباط الملتحين)، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان".