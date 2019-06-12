"الوطني الاتحادي" يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاقها صاروخ "كروز" مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين الأبرياء من جنسيات مختلفة بينهم أطفال ونساء.

واكد المجلس الوطني الاتحادي في بيان له اليوم على وقوف دولة الامارات التام، قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها.

واكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي الجبان يعكس ارتهان الميليشيات الحوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لهذه الأجندات ويؤكد خطورة التوجهات العدائية لهذه الميلشيا الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، ويؤكد المجلس تضامن دولة الامارات الكامل، قيادة وحكومة وشعباً، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفنا معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها.

كما أكد المجلس الوطني الاتحادي دعم الامارات كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة الشقيقة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقاً من أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد للأمن والاستقرار في دولة الامارات العربية المتحدة.

كما أعرب المجلس عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.