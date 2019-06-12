مصر تدين استهداف مطار أبها

المصدر: البيان الالكتروني

أدانت مصر استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها بمنطقة عسير السعودية، وأكدت أن استهداف المطارات يمثل خرقا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

ودعت المجتمع الدولي للتصدي للأعمال الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة، كما طالبت بالوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية العربية، مؤكدة وقوفها مع السعودية في مواجهة أي استهداف لأمنها واستقرارها.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، وقوفها مع السعودية "في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها"، وشددت على "ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية".

ولفت البيان إلى أن "مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية".

ودعا البيان المجتمع الدولي للعمل إلى "التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".