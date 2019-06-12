الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بالضفة ويقلل اقتحاماته لنابلس

المصدر: وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 6 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

من جهته قال مصدر أمني إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي سيقلل من اقتحاماته ونشاطه "الأمني" في شمال الضفة لا سيما مدينة نابلس.

وجاء القرار عقب حادثة تبادل إطلاق النار بين قوات الاحتلال وجهاز الأمن الوقائي التي وقعت فجر أمس وأسفرت عن إصابة عنصري أمن من الجهاز الفلسطيني.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الاشتباك المسلح وقع بعدما اشتبه أفراد الأمن الوقائي بتوقف سيارة إسرائيلية قرب المقر تبين أن بداخلها قوات خاصة إسرائيلية.