قرقاش: نتواصل مع الأطراف كافة في السودان لدعم الانتقال السلمي

المصدر: دبي، الخرطوم - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تتواصل مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان. وقال على «تويتر»: «يستمر تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي.. رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان».

إلى ذلك قررت قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي في وقت أعلن الوسيط الإثيوبي عن عودة وشيكة للتفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن الأطراف أبدت موافقة مبدئية على الجلوس والوصول لحلول، وأكد أن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة.

قرقاش: نتواصل مع الجميع وعلاقتنا مع السودان أبدية