البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب تشارك بمؤتمر البحرين

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن 3 دول عربية أبلغت الولايات المتحدة بموافقتها على حضور ورشة البحرين الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن مصر والأردن والمغرب أبلغت واشنطن بأنها ستحضر مؤتمر ورشة الازدهار من أجل السلام المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقله عنه الإعلام الأمريكي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن مشاركة مصر والأردن تعتبر ذات أهمية خاصة لأنهما تاريخياً تعدان راعيتين رئيسيتين في جهود التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية. وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمراً «لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية».