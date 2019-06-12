الحريري: علاقة لبنان مع دول الخليج ليست رهناً لأهواء القوى السياسية

المصدر: بيروت - وكالات

شنّ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هجوماً لاذعاً على من يحاولون تخريب العلاقات اللبنانية الخليجية، مؤكداً أن العلاقة مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية ليست رهن أهواء ومواقف القوى السياسية. وعبّر الحريري في مؤتمر صحافي أمس عن سعادته لنفي جبران باسيل كلامه حول العمالة بلبنان، مشيراً إلى أن كل بيت في لبنان لديه من يعمل في الخليج والسعودية.

وأكد أن السنّة حراس الشراكة الوطنية حتى لو تخلى بعض الشركاء عنها، مشيراً إلى أن كلمته في قمة مكة المكرمة كانت باسم لبنان. وأشار إلى أنهم لم يفرطوا بصلاحياتهم، داعياً عناصر تيار المستقبل لعدم الانجرار للتصعيد. وهنّأ الحريري​ بسلامة ​طرابلس​ التي افتداها ​الجيش​ و​قوى الأمن​ بأرواح 4 أبطال، مؤكداً أن خروج إرهابي من أوكار التطرف لن يبدل هوية طرابلس.