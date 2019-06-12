مناشدة كردية للتحالف الدولي للمساعدة بمواجهة حرائق القمح

المصدر: الحسكة - أ.ف.ب

وجّه مسؤول كردي في شمال شرق سوريا طلب مساعدة، أمس، للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بهدف السيطرة على نيران تلتهم حقول قمح حيوية في المنطقة.

وقال سلمان بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية «التهمت الحرائق (أمس) مئات الهكتارات من محصول القمح في مدينة تربسبية (القحطانية باللغة العربية)، وما زالت الحرائق مستمرة». وحذّر من أن ما يحصل «يشكّل خطراً كبيراً على المنطقة لأنّ النيران تقترب من الآبار والمحطات النفطية».

وقال مراسل "فرانس برس" إن الدخان كان يتصاعد من الحقول المتفحمة بينما كان رجال يسعون لوقف تمدد ألسنة النار مستعينين بإطفائيات، ومجارف أيضاً، على بعد أمتار من حفارة نفط. وأضاف أن أعمدة الكهرباء المنتشرة بين الحقول التهمتها النيران.

وقال بارودو «نطالب التحالف الدولي بالتدخل لإطفاء الحرائق عن طريق الطائرات الخاصة».

وبعد سنوات الجفاف والحرب، تترقب سوريا حصاداً استثنائياً، بالأخص في الشمال الشرقي، بفعل هطول أمطار غزيرة في بداية العام، غير أنّ هذا الحصاد تهدده النيران التي تشتعل في عدد من الأمكنة منذ أسابيع عدة.وفي محافظة الحسكة حيث تقع القحطانية، وهي عبارة عن مخزن حبوب حقيقي ويسيطر عليها الأكراد، تبنى تنظيم داعش إشعال حرائق عدة في حقول قمح.

وأشار مزارعون إلى أسباب مختلفة تتراوح بين الأعمال الانتقامية وتطاير شرارات الوقود السيئ، بالإضافة إلى الإهمال.