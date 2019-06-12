إطلاق سراح اللبناني نزار زكا المتهم بالتجسس في إيران

المصدر: بيروت - وكالات

أكدت السلطات اللبنانية، إطلاق سراح اللبناني نزار زكا، الذي كان معتقلاً في إيران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان القضاء الإيراني موافقته على الإفراج عنه.

ونشرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني على حسابها على «تويتر» تغريدة جاء فيها: «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الطريق من طهران إلى لبنان يرافقه نزار زكا بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيرانية»، مرفقة بصورة للرجلين وهما يجلسان داخل الطائرة.

وكان الرئيس اللبناني ووزير الخارجية اللبناني حثا طهران على العفو عن نزار زكا، الذي يحمل أيضاً إقامة في الولايات المتحدة وحُكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها 4.2 ملايين دولار بتهمة «التآمر على الدولة». وألقي القبض على زكا عام 2015 بعد دعوته إلى إيران للمشاركة في مؤتمر. وزعمت وسائل الإعلام الإيرانية بأنه جاسوس أمريكي.

وتحتجز إيران عدة مواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية.