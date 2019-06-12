الدفاعات السعودية تسقط طائرتين مسيرتين انطلقتا من اليمن

المصدر: ■ الرياض - وام , عدن - البيان

أسقطت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي طائرتين بدون طيار أطلقتا من اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن الناطق باسم التحالف العربي.

وقال الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء (الإثنين) من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط».

وأوضح الناطق المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات. وأكد المالكي الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يأتي ذلك بينما ذكرت «واس» أن مقاتلات التحالف «كثفت غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن».

معارك الضالع

وشهدت منطقة الفاخر على حدود محافظة الضالع مع محافظة إب، معارك عنيفة بين القوات المشتركة في محافظة الضالع وميليشيا الحوثي الإيرانية بعد تدمير مقر العمليات القتالية للميليشيا في قرية الرييي.

وقال الناطق باسم القوات المشتركة ماجد الشعيبي لـ«البيان» إن القوات استكملت السيطرة على مواقع استراتيجية عدة كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية على مشارف الفاخر على حدود محافظة الضالع مع محافظة إب.

وأضاف: بعد أن تمكنت القوات المشتركة من تحرير منطقة شخب ومناطق أخرى مجاورة لها، باتت قواتنا على أبوب منطقة الفاخر، والتي من المتوقع أن يتم تحريرها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تخوض هذه القوات مواجهات عنيفة مع الميليشيا على مشارف الفاخر، وتستهدف مواقعها هناك.

ودمرت القوات المشتركة مقر العمليات القتالية للميليشيا في قرية الرييي بعد تدقيق ورصد لتحركات الميليشيا وتجمعاتهم هناك. وقال العقيد هيثم طاهر إن قوات اللواء 33 استهدفت بخمس قذائف هاون مبنى العمليات التابع لميليشيا الحوثي في منطقة الريبي، وكانت الضربة دقيقه .

حيث أصابت مقرالعمليات بنجاح. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل المبنى الذي اتخذته الميليشيا مركزاً لعملياتها القتالية، وهو ثاني مبنى عسكري تدمره القوات المشتركة خلال أسبوع في جبهة حجر وشخب.