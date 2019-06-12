تعديل وزاري مرتقب في حكومة معين عبدالملك

المصدر: عدن - وكالات

كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إجراء تعديل وزاري على حكومة معين عبدالملك، خلال الساعات القليلة المقبلة، تشمل وزارات عدة.وقالت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام يمنية، إن التعديل الوزاري يشمل كلاً من وزير الخارجية ووزراء الأشغال العامة والمياه والنقل.

وأكدت المصادر أن هذا التعديل جاء بعد تفاهمات أجراها الرئيس هادي مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية.

ورشحت المصادر أن يتولى مستشار رئيس الجمهورية، نصر طه مصطفى، منصب وزير الخارجية خلفاً للمستقيل خالد اليماني.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الجديدة تأتي استجابة لرئيس الوزراء وفق تفاهمات، مؤكدة عودة مراد الحالمي إلى وزارة النقل، ونصر طه مصطفى وزيراً للخارجية. وكان خالد اليماني شغل منصب وزير الخارجية في مايو 2018، خلفا لعبد الملك المخلافي.