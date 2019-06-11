إغاثة إماراتية عاجلة لمتضرري السيول في اليمن

المصدر: عدن - وام

أطلقت دولة الإمارات حملة استجابة عاجلة لإغاثة متضرري السيول التي شهدتها مؤخراً محافظتا عدن ولحج اليمنيتان، تتضمن تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية، وتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين في مخيماتهم.

وسارعت الفرق التطوعية الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى الانتشار في مختلف مناطق عدن. بالتزامن، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقاً من دورها الإنساني، ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في تلك المحافظات. وأضاف أنّ دول التحالف قدمت مساعدات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار لليمن، مؤكداً دعم التحالف لكل الجهود الرامية لتخفيف آثار الحرب.