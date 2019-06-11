لبنان يتطلع إلى دعم أمريكي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، عن تطلعه إلى دعم أمريكي للمساهمة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال عون، خلال استقباله أمس، وفداً من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، إنه يأمل في «أن يأخذ التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، المطالب بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، طابعاً عملياً يساهم في تحقيقه».

ولفت عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إلى أن «وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان متفهماً للواقع اللبناني ولمطالب لبنان في هذا الاتجاه، وقد أكد على ذلك في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي» مؤخراً.

وتساءل عون:«هل من العدل أن يتحمّل لبنان وحده عبء 50% من مجمل النازحين السوريين، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين؟»، مطالباً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي «بالمساعدة على عودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا من دون انتظار للحل السياسي الذي يمكن أن يطول التوصل إليه». ودعا عون الشركات الأمريكية «إلى المشاركة في عروض تلزيم بلوكات التنقيب عن النفط والغاز التي ستنطلق بعد قرابة الشهر». وجدد الرئيس اللبناني شكر بلاده للولايات المتحدة على المساعدات التي تقدمها للجيش. إلا أنه أعرب عن «أسفه للقرار الأمريكي بضم القدس إلى إسرائيل، وكذلك قرار ضم الجولان إليها».