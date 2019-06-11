إسرائيل نهبت 10.5 ملايين دولار من كفالات الفلسطينيين

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

لا تتورّع إسرائيل عن نهب كل ما هو فلسطيني، من أراضٍ وأموال، فضلاً عن الانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، تحتفظ بما مجموعه 58 مليون شيكل (10.5 ملايين دولار)، هي إجمالي الأموال التي أودعها فلسطينيون على شكل كفالات لدى اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال وأثناء المحاكم.

وبحسب «هآرتس»، تراكم في ميزانية إسرائيل هذا المبلغ منذ التسعينيات، لكنها تمتنع عن إرجاع المبالغ لأصحابها تحت ذرائع كثيرة. وأضاف التقرير أن الإدارة المدنية وضعت العراقيل البيروقراطية الهائلة لمنع استعادة هذه الأموال، مثل اشتراط إبراز قسائم الدفع، وإبراز قرارات المحاكم، في عملية بيروقراطية طويلة جداً، تدفع الكثيرين إلى الشعور بعدم جدوى المحاولة.

وتمكن بعض الفلسطينيين من استعادة أموالهم خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغت الأموال المعادة عام 2017، قرابة 2.4 مليون شيكل.