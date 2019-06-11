مؤشرات وجود زعيم «داعش» بليبيا تؤرّق قادتها

المصدر: تونس، بنغازي - البيان

تثير التكهنات المتداولة حول انتقال زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي إلى ليبيا تؤرق قادة هذا البلد الذي يشهد حرباً طاحنة ضد الإرهاب، سيما وأن المؤشّرات على وجود البغدادي في ليبيا قوية وينبغي أخذها بعين الاعتبار.

مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالقوات المسلّحة الليبية العميد خالد المحجوب، رجّح أن يكون التنظيم بعد هزيمته في سوريا والعراق قرر الانتقال إلى ليبيا، خاصة بعد بيانه الأخير لأنصاره، وفي ظل نفوذ تنظيم الإخوان والميليشيات الإرهابية الأخرى في ليبيا.

مصادر عسكرية ليبية من غرفة عمليات تحرير طرابلس قالت لـ «البيان» إن هناك تركيزاً من التنظيم على ليبيا، سواء من خلال العمليات الإرهابية، أو من خلال دعوة البغدادي أنصاره إلى خوض معركة استنزاف ضد الجيش الوطني، مشيرة إلى أن مشروع الإسلام السياسي واحد من منظور استراتيجي رغم الخلافات التكتيكية، ومؤكدة أن معركة تحرير طرابلس كشفت عن وجود تحالف بين تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان.

وأضافت إن ترجيح انتقال البغدادي إلى ليبيا له ما يدعمه، ومن ذلك هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، كما أن اتساع المساحة في ليبيا يمنحه فرصة للاختباء والتواصل مع أتباعه في شمال إفريقيا والصحراء الكبرى. ولم تستبعد تستبعد أن يكون النظامان القطري والتركي وراء انتقال البغدادي إلى ليبيا، مشيرة إلى علاقات البغدادي بالسلطات التركية، ومنها تجارة النفط ونقل المسلّحين إلى الأراضي العراقية والسورية.

ما وراء الانتقال

ولم يستبعد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي الاحتمالية الكبيرة لوجود البغدادي في ليبيا بعد هزيمة تنظيمه في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن أسبابا عدة قد تدفعه إلى ذلك، ومنها غياب سلطة الدولة المركزية في ليبيا، وسيطرة الجماعات المسلّحة على طرابلس.

وكانت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، أشارت مؤخراً إلى أن بريطانيا ودولاً غربية أخرى تبحث عن البغدادي في ليبيا بعد ورود أنباء عن احتمال انتقاله إليها، وقالت إن قوات التحالف الدولي فقدت أثر البغدادي في الأسابيع الأخيرة في سوريا في فبراير الماضي، عندما فر من بلدة الباغوز شرقي البلاد بعد محاولة اغتياله على يد مقاتلين أجانب مقربين منه.

وحسب الصحيفة، فإن هذه المعلومات الاستخباراتية وردت بعد أسبوعين من اضطرار القوات الجوية الملكية البريطانية لإجلاء وحدة تابعة للقوات الجوية الخاصة من ذلك البلد على خلفية التقدم السريع الذي حققته قوات المشير خليفة حفتر على الأرض هناك.