المالكي: طهران تقوّض الاستقرار الإقليمي

المصدر: الرياض - وكالات

قال الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن تحركات التحالف لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل يقوم بمهمات إنقاذ.

وأشار المالكي إلى أن التحالف أسعف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية شافيز قبالة اليمن. وعرض المالكي فيديو لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز، وأضاف الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الميليشيا الحوثية.

وأكد أن التحالف يواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن. لافتاً إلى دعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية. وشدد على أن الجيش اليمني مدعوماً من التحالف ينفّذ عمليات عسكرية للسيطرة على العديد من المناطق. مؤكداً أن ميليشيا الحوثي خسرت 342 موقعاً في الفترة الماضية.

وقال إن الانتهاكات الحوثية لاتفاق استوكهولم في الحديدة بلغت 5083 انتهاكاً، مشيراً إلى أن الحوثيين مستمرون بتهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وأضاف الناطق باسم تحالف دعم الشرعية أنه تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني. وبيّن أن التحالف مستمر في تحييد خطر الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الحوثية.