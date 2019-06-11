حملة إماراتية عاجلة لإغاثة متضرري السيول في اليمن

المصدر: عدن - وام

أطلقت دولة الإمارات حملة استجابة عاجلة لإغاثة متضرري السيول التي شهدتها مؤخراً محافظات عدن ولحج اليمنيتين تتضمن تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية وتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين في مخيماتهم، بالتزامن اطلق «تحالف دعم الشرعية في اليمن» حملة مماثلة معلناً عن جسر جوي بين الرياض وعدن لإغاثة المتضررين.

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وسارعت الفرق التطوعية الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالانتشار في مختلف مناطق عدن للإطلاع على مخلفات مياه الأمطار التي تدفقت إلى بعض المساكن في مديرية كريتر.. فيما تسببت الرياح القوية المصاحبة في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء إضافة إلى تضرر شبه كلي لمخيم الرباط للنازحين في محافظة لحج.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن اطلاق دولة الإمارات لهذه الحملة يأتي استجابة للسلطات اليمنية وإسهاماً وتعزيزاً لدور وجهود السلطة المحلية في عدن ولحج.. مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود من أجل تصريف وسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية لتجنب تفشي وانتشار الأمراض والأوبئة إضافة إلى فتح الطرقات لاستمرارية حركة السير والمواصلات بشكل طبيعي.

وأوضح أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين حيث سارعت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي بالنزول إلى مخيمات النازحين للإطلاع على أوضاعهم والأضرار التي تعرضوا لها بهدف مساعدتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم..

مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تسيير دفعة عاجلة من الخيام والطرابيل للنازحين في مخيم الرباط وتوزيعها على الأسر التي تعيش بلا مأوى منذ ليلة أول من أمس، وستتبعها قافلة مساعدات أخرى تضم خياماً وطرابيل للمخيم خلال الساعات القادمة.

في السياق أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

متابعة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي،أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

وأوضح العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقاً من دورها الإنساني ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في تلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، والمواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.