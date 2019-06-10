مقتل شخص وإصابة 12 بأعمال عنف في تونس

المصدر: تونس - وكالات

قتل شخص وأصيب 12 آخرون في شجار بين عائلتين بجهة القصرين التونسية، بحسب ما أفادت به تقارير محلية أمس. واستقبل المستشفى الجهوي في القصرين صباح أمس 13 مصاباً، من بينهم امرأتان، إثر شجار في معتمدية السبيبة التابعة للولاية، استخدمت فيه أسلحة بيضاء.

وقال مدير المستشفى عبد الغني الشعباني في تصريح إذاعي «توفي شاب من بين المصابين ويخضع آخر إلى عملية جراحية فيما حالة بقية المصابين مستقرة».

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني أن أسباب الشجار تعود، وفق المعطيات الأولية، إلى «اعتداء شاب على فتاة من المنطقة»، وأضاف أنه «لم يتقدم إلى حد الآن أي شخص بشكاية والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الشجار». ودعا والي القصرين الأهالي إلى الهدوء .