مصر تستضيف المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد

المصدر: القاهرة - وام

تنطلق، بعد غدٍ، بمدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، بمبادرة مصرية، ومشاركة 51 دولة أفريقية، وأربع دول عربية، هي: الإمارات والسعودية والكويت والأردن، ضيوف شرف في أعمال المنتدى.

ويناقش المنتدى الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات للدول الأفريقية في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، تماشياً مع حرص القاهرة على مكافحة الفساد في القارة، خصوصاً مع رئاستها الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع بالدول العربية، ويستعرض المنتدى الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول تنفيذاً للالتزامات القارية والدولية.