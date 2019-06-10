إسرائيل تستولي على سفينة تجارية قرب حيفا

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أنه تم «الاستيلاء» على سفينة تجارية بعد اشتعال نيران فيها قرب ميناء حيفا. وأفادت مصادر إسرائيلية، أمس، بانتهاء أزمة سفينة نقل تركية، بعد أن سيطرت بحرية الاحتلال على السفينة على بُعد 6 كيلومترات شمال مدينة حيفا دون وقوع إصابات، مشيرةً إلى أنه تم جر السفينة إلى ساحل حيفا.

وأكدت إسرائيل أن الحديث يدور عن «حدث جنائي»، مؤكدةً اعتقال «مُشتبه به بالتسلل إلى السفينة، وإحالته إلى الشرطة الإسرائيلية، بعد تمشيط السفينة بالتعاون مع القبطان». وأبحرت السفينة التي تحمل علم دولة بنما من ميناء مرسين جنوب شرق تركيا.