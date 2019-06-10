اليمن يدعو للمساعدة في إنقاذ المتضررين من السيول

المصدر: وام

ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبين ولحج التي تضررت بالأمطار والسيول.

ودعا عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى سرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة لمواجهة الأوضاع في المحافظات الثلاث وتوفير المتطلبات الإغاثية والايوائية والطبية للمتضررين كافة والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.

وشهدت محافظة عدن الليلة الماضية أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة بفعل منخفض جوي تسببت في أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.