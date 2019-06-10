الهلال الأحمر تهبّ لمساعدة متضرري الأمطار في عدن

المصدر: عدن - البيان

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة استجابة عاجلة في عدن للإسهام في شفط مياه الأمطار وتقديم مساعدات للنازحين إغاثية وإيوائية، وجدت مبادرة الهلال ارتياحاً كبيراً من المواطنين اليمنيين، باعتباره أول منظمة إنسانية تبادر لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الإمطار والسيول التي اجتاحت أجزاء واسعة من محافظة عدن.

وانتشرت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في عدن لزيارة مخيمات النازحين للاطلاع على أوضاعهم بهدف مساعدتهم. ووزعت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي الخيام والطرابيل للنازحين في عدن، وسيّرت المساعدات الإغاثية والإيوائية إلى النازحين في عدن وقد بادر الهلال الأحمر الإماراتي بتحريك آليات لشفط المياه في عدد من شوارع عدن.

وفي السياق تفقّد رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك أضرار الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة التي هطلت، مساء السبت، نتيجة المنخفض الجوي في العاصمة المؤقتة عدن. ووجّه رئيس الوزراء بتخصيص موازنة طارئة للتعامل مع الأضرار وتسخير كافة الجهود لمعالجة الأضرار.

كما وجّه خلال زيارته الميدانية إلى عدد من مناطق ومديريات عدن، الجهات المختصة بتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع الرئيسية والفرعية والخدمات العامة ومنازل المواطنين جرّاء هطول الأمطار الغزيرة والتي ألحقت الأضرار بالخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، والرفع بتقرير حول تلك الأضرار والعمل على معالجتها بشكل عاجل.

واستمع رئيس الوزراء من أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في عدن المهندس وليد الصراري، ونائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس فتحي السقاف، ومدير عام مديرية خورمكسر ناصر الجعدني، إلى شرح حول الجهود المبذولة في مواجهة الأضرار.