376

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى في المعارك التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات الارهابية بلغ 376 قتيلاً على الأقل و1822 مصاباً،واشارت المنظمة الى ان الاحصاءات قابلة للزيادة جراء استعار المعارك، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفاً و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم. طرابلس - وكالات

700

حذّرت الأمم المتحدة، من خطر السفن المتهالكة للمهاجرين واللاجئين فى البحر المتوسط، والتى تؤدي إلى وفاتهم في أعالى البحار بسبب نقص سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الأهلية والحقوقية. وقالت الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين كارلوتا سامى،:«إذا لم نتدخل قريباً، سيكون هناك بحر من الدم» ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، أنه مع تحسن ظروف البحار، يستعد الآلاف من الأشخاص لمغادرة ليبيا، مع اشتعال حالة الحرب، والفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة، لكن بدون سفن إنقاذ فمن المتوقع زيادة تحطم السفن بشكل مأساوي.

ووفقاً لجماعات الإنقاذ، فقد غادر نحو 700 شخص ساحل ليبيا في الأيام الأخيرة، واعترض خفر السواحل الليبي 5% منهم فقط لإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز، بينما وصل 40% منهم إلى مالطا، و11% إلى إيطاليا، بينما مصير الباقي مجهول. عواصم - وكالات

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أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تسلل 156 شخصاً، إلى الجانب الليبي، عبر الطرق الصحراوية بمحافظة مرسى مطروح. وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا مغادرة الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة للجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم إلا أن قوات حرس الحدود ألقت القبض عليهم وعرضهم على النيابة المختصة. القاهرة - وكالات