المصدر: مقديشو - وكالات

قال مسؤولون عسكريون صوماليون إن 6 جنود جيبوتيين من قوات بعثة القوات الأفريقية «أميصوم»، تعرضوا لإصابات بالغة، بعد مواجهات عسكرية اندلعت مع مسلحي حركة الشباب الإرهابية في مدينة جللقسي بإقليم هيران وسط الصومال.

وأكد مصدر أمني صومالي أن عناصر الحركة الإرهابية نصبوا كميناً لقافلة للقوات الجيبوتية، ما أدى إلى معركة بالأسلحة المختلفة بين الطرفين.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار للأمم المتحدة بخفض عدد القوات الأفريقية في الصومال إلى 19 ألفاً و626 جندياً قبل نهاية فبراير 2020؛ تمهيداً لسحب جميع القوات مع نهاية عام 2021.

وصادق مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، على سحب 1000 جندي أفريقي من الصومال، دون تحديد جنسية القوة التي سيتم سحبها.