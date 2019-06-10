بحث التنسيق العسكري بين العراق وأمريكا

المصدر: بغداد - البيان

بحث رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أمس، مع مدير التعاون الأمني الأمريكي الجنرال جنكيز، تحسين التعاون العسكري بين البلدين، وقال بيان لوزارة الدفاع إن الغانمي «بحث مع مدير التعاون الأمريكي استمرار التنسيق العسكري في مكافحة الإرهاب، وتطوير الجهود المشتركة، التي كانت على مستوى جيد جداً في دفع عجلة التقدم الأمني وأثمرت تنفيذ مهام صعبة، وتجاوز الأوقات الحرجة والصعاب».

وتابع إن الغانمي قدّم، خلال استقباله المسؤول الأمريكي، في مكتبه، شكره على دوره، مع انتهاء تكليفه، الذي كان له إسهام بشكل فعال وكبير في استمرار التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة والعراق في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن، فيما رحب الغانمي بالجنرال كرودو، مدير التعاون الأمني الجديد، متمنياً له النجاح في مهمته.