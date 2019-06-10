موسكو تؤكد الحل السياسي في سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

أكد سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف أن روسيا تبذل الجهود لتحقيق حل دائم للأزمة في سوريا وتسريعه عبر إطلاق العملية السياسية التي يقودها ويؤيدها السوريون.

ونقلت وكالة «سانا» السورية عن يفيموف بذل روسيا الجهود لتحقيق حل دائم للأزمة في سوريا وتسريعه عبر إطلاق العملية السياسية التي يقودها ويؤيدها السوريون بدعم من الأمم المتحدة وبدون تدخل خارجي، معتبراً أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي العام الماضي يمثل خطوة في هذا الاتجاه.

وأضاف أن بلاده تقف في وجه محاولات بعض الدول التي خسرت الحرب الميدانية ضد سوريا توظيف الوسائل الدبلوماسية والمالية لإنكار حق الشعب السوري في حماية سيادته ووحدة أراضيه.