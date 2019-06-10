«الاتحاد للطيران» تُعلّق رحلاتها إلى الخرطوم حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت «الاتحاد للطيران» أن الشركة قررت تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى إشعار آخر. وقال ناطق باسم «الاتحاد للطيران» إن الشركة قررت تعليق رحلتيها رقم EY632 و EY633 بين أبوظبي والخرطوم حتى إشعار آخر؛ نظراً للوضع الأمني في المدينة.

وأضاف الناطق أن الشركة ستواصل مراقبة الموقف عن كثب، منوّهاً إلى أن فريق خدمات الضيوف التابع للشركة يعمل على تقديم الدعم للضيوف المتأثرين، مؤكداً أن سلامة الضيوف والطواقم يمثل الأولوية القصوى للشركة.

وعلى مدار الأيام الماضية عمدت «الاتحاد للطيران» على تأجيل رحلاتها بين أبوظبي والخرطوم أكثر من مرة بسبب الأوضاع الأمنية هناك، كما وفرت رحلات بديلة للضيوف المتأثرين حسب الاقتضاء.