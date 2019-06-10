رئيس الوزراء اليمني لـ "البيان": العلاقات الإماراتية اليمنية استراتيجية

المصدر: عدن - محمد ناصر

أكد رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك أن اليمن والإمارات يخوضان معركة المصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني القائم على الطائفية وتغذية الصراعات في المنطقة العربية، منوهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها اليمن جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتجاوز هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها أمتنا العربية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني في تصريح خاص لـ "البيان" أن العلاقات بين اليمن ودولة الإمارات ذات طبيعة خاصة امتزجت الأخوة فيها بالتضحيات، حيث بذل شهداء الإمارات دماءهم الطاهرة على أرض اليمن وهم يقاتلون إلى جانب إخوانهم اليمنيين في معركة الدفاع عن العروبة في مواجهة المطامع الإيرانية وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والمدن المحتلة من أيدي الميليشيات العنصرية المدعومة من إيران.

وأضاف: تخوض الدولة اليمنية والأشقاء في دولة الإمارات معركة متعددة الجوانب، فإلى جانب معركة إسقاط الانقلاب؛ نخوض معركة إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي خلفها انقلاب ميليشيات إيران وحربها على الدولة اليمنية وشعبها، مؤكداً أن تساهم دولة الإمارات تسهم بفاعلية وقوة في دعم جهود الشرعية في مختلف الجوانب، "ونحن على ثقة بأن هذا الدعم والتعاون والمساندة ستتواصل وستزداد خلال الفترة القادمة".

وثمن الدكتور معين عبدالملك الجهود والدعم السياسي والدبلوماسي، الذي تبذله الحكومة الإماراتية في كافة المحافل لمساندة جهود إحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً أن المصير المشترك لدول وشعوب المنطقة يفرض المزيد من التلاحم والعمل المشترك للانتصار على المخططات المعادية وتحقيق الأمن والاستقرار في واحدة من أهم مناطق العالم.