البرهان يحيل 100 ضابط في جهاز الأمن السوداني على التقاعد

المصدر: البيان الالكتروني

أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان تعديلات واسعة في جهاز الأمن والمخابرات تضمنت إحالة قيادات بارزة على التقاعد، وذلك في ثاني أحالات تطاله منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل 2019، بحسب ما ذكرت صحيفة "التيار".

وتحصلت (التيار) أون لأين معلومات أفادت بأحالة (100) ضابط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بينهم (35) ضابط في رتبة لواء أبرزهم محمد حامد تبيدي، مدير ادارة الاعلام ونقلت تسريبات عن إحالة اللواء الفاتح أحمد عبدالقادر، مدير الأمن الذاتي، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن، ومدير الأمن الزراعي اللواء الطريفي واللواء أنس عمر والي ولاية شرق دارفور الأسبق. كما تمت إحالة (21) من الضباط برتبة العميد، و15 برتبة العقيد فضلاً عن (19) من رتبة مقدم فما دون.

وقال مصدر موثوق لـ "التيار" أن الاحالات التي تمت روتينة عادية تتم كل عام.

وفي أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بإحالة الضباط برتبة فريق، الذين بلغ عددهم 8 أشخاص إلى التقاعد بهيئة قيادة الجهاز في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

وشمل القرار كلا من تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد أحمد محمد، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.