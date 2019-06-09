الشرعية تتقدّم في حجة والضالع وتمنح غريفيث فرصة أخيرة

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

كشفت مصادر يمنية رسمية أن الحكومة الشرعية منحت المبعوث الدولي مارتن غريفيث فرصة أخيرة، وأكدت المصادر لـ«البيان» أن الشرعية، من خلال التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، وافقت على إعطاء غريفيث فرصة أخيرة قبل أن تطالب بتغييره، لكن ذلك مرهون بتصحيح الاختلالات التي ارتكبها الرجل خلال تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.

ميدانياً، قال الناطق باسم القوات المشتركة لـ«البيان» إن القوات استهدفت مقر قيادة الميليشيا الحوثية في منطقة عويش شمالي محافظة الضالع، وفجّرت مخازن للذخائر والأسلحة.

وفي حجة، سيطرت قوات الجيش الوطني المدعومة بقوات التحالف على منطقة مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي، إضافة إلى عدد من القرى المجاورة لها.

انتصارات للشرعية في حجة والضالع