مقتل 4 إرهابيين شمال سيناء

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس، مقتل أربعة عناصر إرهابية في محافظة شمال سيناء، كانوا شاركوا في هجوم الأربعاء الماضي الذي تبناه تنظيم داعش على كمين أمني في المحافظة نفسها. وقالت الوزارة في بيانها، إنه واستمراراً لجهودها في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات، الكائن بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم. وأضاف البيان: «تمت مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع أربعة عناصر إرهابية»، موضحاً أنه عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وحزام ناسف.

وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف العناصر الإرهابية منذ الأربعاء إلى 26، نتيجة ملاحقات القوات الأمنية لمجموعات متطرفة ومسلحة يشتبه بتورطها في هجوم على الكمين الأمني. وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان صباح الأربعاء، إن عدداً من العناصر الإرهابية استهدفت كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران. وأضافت أن ذلك أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين. ووقع الهجوم على الكمين الأمني في منطقة تشتبه السلطات بأن تنظيم داعش يسعى لإقامة معقل جديد له فيها، بعد هزائمه في سوريا والعراق.

يذكر أنّ قوات الأمن المصرية، نجحت فجر أول من أمس، في التصدي لمحاولات عناصر إرهابية أطلقت النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء. وتمّ صد الهجوم الإرهابي على كمين البطل 15 جنوب العريش شمال سيناء. وذكرت مصادر أنه قد تم مطاردة المهاجمين وألقي القبض على عدد منهم.